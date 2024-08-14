BMW представила необычные боковые зеркала

Об имени владельца BMW теперь расскажут боковые зеркала, ставшие мини-дисплеями. Фактически, «обновлённые» зеркала станут чем-то вроде строки «статус» в соцсетях. На них можно будет размещать приветственные сообщения для водителей, едущих навстречу, устанавливать логотипы любимых спортивных клубов и другую символику.

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Кроме развлекательной информации, зеркала смогут уведомлять о низком уровне топлива или предупреждать о неожиданностях на дороге.

В BMW рассказали про одну из главных особенностей технологии — она интегрирована в систему iDrive, что упрощает её управление, которое также можно осуществлять через приложение My BMW.

Разработчики предусмотрели безопасность дисплеев. Их размер будет ограничен, таким образом, они не будут отвлекать водителя от дороги, а в случае необходимости автоматически перейдут в стандартный режим зеркал.

В компании также рассматривают возможность использования этих дисплеев в качестве дополнительных сигналов поворота, что может сократить производственные расходы. Пока неизвестно, когда новинка поступит в серийное производство, но автомобилисты уже проявили к ней большой интерес.