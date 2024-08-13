Полиция Лондона конфисковала более 60 суперкаров на $7,7 млн

Полиция британской столицы наложила арест на более чем 60 суперкаров совокупной стоимостью более £6 млн ($7,7 млн) за то, что их владельцы использовали городские улицы для гонок. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, конфискованы были автомобили таких марок, как Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Bentley. Со ссылкой на Скотленд-Ярд газета сообщила, что успешная операция стала результатом сотрудничества правоохранительных органов с советом центрального района Вестминстер и бюро автостраховщиков. Сначала 2 августа полиция начала сбор информации о нарушителях, а через несколько дней провела массовое изъятие автомобилей, владельцы которых нарушали закон.

Всего задержали пять человек. Они подозреваются в махинациях со страховками, опасном вождении, использовании мобильного телефона за рулем и езде без ремней безопасности.