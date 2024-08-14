Аромат роз улучшает реакцию водителя в экстренной ситуации на дороге

Учёные назвали аромат, который снижает риск попадания в ДТП. В ходе эксперимента был использован симулятор вождения, к центру управления рулевым колесом которого был подключен распылитель запахов. Когда машина «попадала» в непредвиденную ситуацию на дороге (риск столкновения с другой машиной или идущий в неположенном месте пешеход), начиналась выработка определенного запаха.

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В это время учёные анализировали реакции водителей-добровольцев на возрастающий риск ДТП. Среди ароматов были роза, циветта, мускус (используется в парфюмерии), лимон и несколько других запахов. Было установлено, что мускус увеличивал угрозу происшествия на 46%, в запах розы уменьшал вероятность ДТП на 64%.

Учёные ищут различные способы сокращения аварий на дорогах. Они отмечают, что постоянное использование «безопасного» аромата приведёт к быстрому привыканию, и реакция мозга замедлится. Но в качестве средства, которое на какое-то время способно повысить концентрацию водителя, а также снизить признаки стресса, агрессии и усталости аромат розы вполне подходит. Его можно использовать в автомобиле в виде эфирного масла или саше.

Ранее стало известно, зачем кошачий наполнитель в машине. В этот период многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запотевания окон. И вроде бы для включения печки ещё не сезон, да и жарко с ней ехать, а с открытым окном — прохладно. Опытные водители советуют приобрести наполнитель для кошачьих лотков, который поможет справиться с проблемой.