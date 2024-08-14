Nissan Patrol следующего поколения показался на новых тизерах

Презентация нового внедорожника японской марки пройдёт на Ближнем Востоке 4 сентября текущего года.

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История полноразмерного внедорожника японской марки началась ещё в 1951 году, с тех пор модель сменила несколько имён и поколений. Актуальный Nissan Patrol шестой генерации дебютировал в 2010 году, был обновлён в 2014 и 2019 годах. Сейчас производитель занимается разработкой внедорожника седьмого поколения: новинка (заводской индекс – Y63) была анонсирована ещё минувшей весной. На текущий момент тизерная кампания в самом разгаре.

Новый Nissan Patrol, а также его американский вариант под названием Armada показались в прошлом месяце: изображение сопровождало финансовый отчёт японского производителя. Позже в ближневосточном подразделении Ниссана анонсировали некую новинку, но при этом не назвали её имени. В начале этого месяца мы сообщали о том, что у будущего Patrol появился собственный промо-сайт: здесь ранее была засвечена массивная решётка радиатора следующего внедорожника. Кроме того, на сайте идёт обратный отсчёт до премьеры новинки.

​А теперь производитель рассекретил задние фонари Nissan Patrol седьмого поколения. Судя по тизеру, модель получит вертикальные фонари сложной формы, которые, как и ранее, соединены между собой широкой планкой через всю ширину багажной двери. У нового внедорожника в центре этой полосы располагается логотип бренда, от которого в стороны расходятся узкие красные (возможно, светящиеся) горизонтальные линии.

Как Kolesa.ru отмечал ранее, будущий Nissan Patrol получит радиаторную решётку с рисунком в виде сетки и с крупными прямоугольными пластинами. При этом в верхней части находятся «глухие» широкие горизонтальные планки. В Nissan в целом пообещали следующему внедорожнику «эксклюзивный аэродинамический дизайн», «плавные линии и смелые пересечения», а ещё «внушительный внешний вид с первого взгляда».

Официальной информации о технике пока нет. По предварительным данным, Nissan Patrol следующей генерации разделит «начинку» с актуальным родственным Infiniti QX80. В этом случае он откажется от V8 с семиступенчатым автоматом в пользу бензинового битурбомотора V6 объёмом 3,5 литра, который работает в паре с 9АКП. У QX80 отдача этого мотора составляет 456 л.с.

Стоит отметить, что уходящий Nissan Patrol на Ближнем Востоке доступен с 4,0-литровым V6 мощностью 275 л.с., а также с 400-сильным мотором V8 объёмом 5,6 литра, кроме того, здесь имеется «заряженная» версия с прибавкой Nismo, получившая форсированный двигатель V8, его отдача равна 428 л.с. Есть шанс, что гамма моторов у будущего Patrol сократится всего лишь до одного варианта.

Напомним, минувшей весной дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, какую внешность может получить Nissan Patrol следующего поколения. Совпали ли представления художника с реальностью, мы узнаем уже довольно скоро: премьера новинки намечена на 4 сентября.