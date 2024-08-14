Эксперт протестировал кроссовер Jetta VS7 и назвал его плюсы и минусы

Издание "За рулём" протестировала флагманский кроссовер VS7 бренда Jetta, автомобили которого выпускаются в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Ранее машины поставляли в Россию параллельным импортом, теперь Jetta представлен официально.

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Jetta VS7 является "растянутой" версией Jetta VS5, построенного с использованием решений Skoda Karoq, пишет "ЗР". Длина колёсной базы составляет 2730 мм, от бампера до бампера насчитывается 4624 мм. Отмечается, что сзади автомобиль соответствует параметрам бизнес-класса: много свободного места в области коленей и ступней. Также у VS7 большой багажник, его объём 548 литров.

Тем не менее, не стоит забывать, что Jetta VS7 не лезет в премьер-лигу, поэтому экономили на мелочах: у кроссовера нет крючков, розеток, петель. Также VS7 не получил обогрева руля, беспроводной зарядки, а материалы отделки недороги - жёсткий пластик и кожзам. Из богатых опций (авто на тесте представлен в топ-версии) есть панорамная крыша, климат-контроль, электрорегулировка водительского кресла.

VS7 предлагается только с турбомотором 1.4 (заводской индекс ЕА211), который прекрасно знают в России по машинам Skoda и Volkswagen. Однако большой плюс - в паре с двигателем работает не "робот", а 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin, но у него есть рывки и толчки - недоработали с калибровками.

Подвеска жестковата, что является залогом отмеченной экспертами управляемости: "И заныривает в охотку, и траекторию держит клещами. По прямой летит выпущенной из арбалета стрелой - легкая вертикальная раскачка на волнах сумятицы не вносит", - делится впечатлениями эксперт "ЗР". Положительно оценили и тормоза, которые останавливают автомобиль, и даже при непрерывной серии остановок нет признаков перегрева.

К минусам Jetta VS7 отнесли отсутствие версий с системой полного привода.

Цена на кроссовер из официальных поставок составляет 3 217 000 рублей.