Депутат Госдумы предложил аннулировать регистрацию шумных автомобилей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разрешить сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве», — отметил Хамзаев.

Он отметил, что граждане различных российских городов стали жаловаться на шумные машины.

До этого координатор Московского городского отделения партии ЛДПР Роман Крастелев предложил увеличить штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей.

По его словам, полиция Санкт-Петербурга первой среди российских регионов разработала и начала использовать эффективный правовой механизм для наказания водителей автомобилей и мотоциклов с громкими выхлопами.

В полиции Санкт-Петербурга появился специальный сертифицированный прибор для замера уровня шума на месте. За одни выходные водители 15 транспортных средств были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.