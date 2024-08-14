Эксперты объяснили, почему выплат по ОСАГО не хватает на ремонт машин

Что делать, когда выплаты по ОСАГО недостаточно для восстановления автомобиля. С каждым годом растёт число ДТП с ущербом выше 400 тысяч рублей, говорит директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова. Так, в первом полугодии доля таких случаев достигла 3,3% от общего числа происшествий, при том, что за аналогичный период прошлого года их было около 1,7%, отметила эксперт.

В «Абсолют Страховании» этот показатель выше — с января по июнь этого года он составил около 5%, сообщают «Известия». Захарова объясняет сложившуюся ситуацию с удорожанием восстановления машин, которое происходит из-за систематического роста цен на запчасти и работы.

Управляющий партнер ГТК-Авто Александр Сагун отметил, что последнее изменение порога выплат по ОСАГО произошло десять лет назад, а инфляция за это время составила около 97%.

Директор департамента урегулирования убытков «Югории» Святослав Шувалов советует в ситуации, когда выплаты по ОСАГО на восстановление машины не хватает, взыскать недостающую сумму с виновника аварии.

В пресс-службе Центробанка заявили, что те водители, которые желают подстраховаться на случай недостаточной суммы компенсации по ОСАГО, могут купить расширенную добровольную страховку — ДОСАГО.