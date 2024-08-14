Что можно было узнать по номерным знакам СССР

«За рулем» рассказал о посланиях, скрытых в номерных знаках советских машин.

© За рулем

Занимательная география номеров СССР С начала 1960-х в СССР всем выдавали черные номера (до этого такие были только в столице, а вне ее – желтые) с четырьмя цифрами и тремя белыми буквами за ними. Передние – прямоугольные, задние – квадратные.

Исключением были номера для прицепов и военных автомобилей с двумя, а не тремя буквами. Любой продвинутый гражданин, не говоря о милиционерах, мог определить географическую принадлежность автомобиля по первым двум буквам номерного знака. Скажем, московские машины имели номера, начинающиеся с букв «МО», ленинградские – с букв «ЛЕ». В небольших союзных республиках выдавали общие номера: все латвийские машины имели начальные буквы «ЛА», литовские – «ЛИ».

В больших республиках буквы на номерах указывали на область, где зарегистрирован автомобиль. «МИ» – Минск, «ГО» – Горький (сегодня это Нижний Новгород). Но в этом логичном филологически-географическом делении были и исключения. Со временем их становилось все больше, а многие сочетания букв выглядели даже причудливо: парк автомобилей рос, и прежних наборов букв просто не хватало. Так, московские машины стали получать номерные знаки с буквами «ММ», «МК», «МН», а потом и «МТ».

После того как кончились сочетания цифр с логичными буквами «ЭС» для автомобилей Эстонии и буквами «ГР» для машин Грузии, там начали выдавать номерные знаки серии «ЕА» (для Эстонии) и «ГА» (для Грузии). А в Краснодарском крае автомобили стали получали номера с буквами «ЦП». Одними из самых причудливых были номера машин из Московской области серий «ЮА», потом «ЮБ», «ЮВ» и даже «ЮГ», а позже и «МЕ». Учитывая, что на номерах были и третьи буквы, иногда возникали очень забавные сочетания. Номера предприятий и ведомств СССР Серии номеров машин, принадлежащих предприятиям, отличались от номеров для частников. Поэтому сотрудники ГАИ на дороге сразу понимали, кто едет. К частникам порой придирались больше, чем к водителям государственных машин. Отличие заключалось как раз в третьей букве.

Например, московские серии с буквами «МОК», «МОГ» и «МОМ» были для служебных автомобилей, а «МОП» и «МОТ» – для частных. В Москве отдельные серии выдавали грузовикам и автобусам. В том числе рейсовым. А все московские такси имели серии «ММТ», «ММЛ» и «МММ». Кстати, по сочетанию цифр и букв можно было определить даже принадлежность машины к определенному таксопарку. Скажем, первая тройка и буквы ММТ – третий парк, а с буквами ММЛ – тринадцатый. Кроме того, в столице, да и в других регионах, можно было определить, какому ведомству принадлежит автомобиль. Так, возле здания ЦК КПСС на Новой площади в Москве и около иных государственных и партийных учреждений стояло много машин с номерами серий МОС и МАС.

Номерные знаки для заграницы Зарубежный автотуризм в СССР был не очень развит, но если гражданин выезжал на своем автомобиле за границу, то получал номера серий, начинающихся с букв «АВ». Выездные номера не включали литер, не читаемых на латинице, например «Б», «Я», «Г» и т.д. По возвращению выездные номера надо было сдать и получить прежние. Такие же таблички стояли на государственных машинах, выезжающих за границу. Например, на грузовиках фирмы «Совтрансавто» и автомобилях, участвующих в международных ралли. Переход с черных номеров на белые В белых номерах, которые стали выдавать перед Олимпиадой 1980 года, различие между частными и государственными номерами стало еще заметней.

У частников спереди перед четырьмя цифрами стояла одна буква, а после цифр – еще две. У государственных машин все осталось, как прежде: сначала четыре цифры, а затем следовали три буквы. Позднее часть государственных спецмашин стали получать номера, где три буквы стояли перед цифрами, а не за ними. По буквенным обозначениям по-прежнему можно было изучать советскую географию, но делать это из-за роста парка становилось все сложнее. Интересный факт: летом 1980 года на автомобили, обслуживающие Олимпиаду, временно выдали номера специальной серии «ОЛМ». Необходимость в выездных «заграничных» номерах отпала, поскольку на белых номерах не использовали букв, не читаемых на латинице: «Ш», «Я», «Ю» и т.п. Номера для иностранных гостей Еще в 1960-х годах иностранцам, живущим на территории СССР, стали выдавать белые номера, которые были заметны в общем потоке издалека. На номерах были латинские буквы: «D» – дипкорпус, «М» – торговля, «К» – пресса (корреспондент). Первые две из пяти цифр указывали страну: 01 – Великобритания, 02 – ФРГ, 03 – Канада, 04 – США и так далее. Белые номера серии ТУР ставили на машины, которые иностранцы могли взять в СССР в прокат.

Кстати, такой номер был на ВАЗ-2103 в картине Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». С 1980 года иностранцам из дипкорпуса стали выдавать красные регистрационные таблички с белыми цифрами, а остальным: бизнесменам, журналистам и просто частникам – желтые с черными цифрами. «Блатные номера» Понятие «блатные номера» было знакомо всем советским продвинутым автолюбителям и, тем более, сотрудникам ГАИ.

Кстати, это относилось не только к частным, но и к служебным машинам. Например, на Волге ГАЗ-3102 руководителя Мосавтолегтранса (этому ведомству, в частности, подчинялись все московские такси) стояли номера 00-01 ММТ. Значимость и место в советской иерархии владельца частного автомобиля тоже можно было определить по количеству нулей в начале номера. Табличку с одним нулем можно было получить и случайно, а вот два, а тем более три – это уже не лотерея, а хорошие связи в ГАИ.

В Москве очень многие знали Волгу ГАЗ-24-02 Юрия Никулина с номером 00-13 и ГАЗ-24 прославленного хоккеиста Валерия Харламова с номером 00-17 (под номером 17 Харламов выступал в сборной СССР). У вратаря сборной Владислава Третьяка была Волга с номерами 00-52, у режиссера Ивана Дыховичного на спортивном FIAT Dino стоял номер 00-69. На Жигулях героя картины «Инспектор ГАИ» – директора станции техобслуживания – совсем не случайно стоял номер 00-46. Нулей спереди, конечно, на всех не хватало.

Но главное, чтобы номер был заметным. Поэтому нули в конце (чем больше, тем лучше) тоже котировались. Как, впрочем, и красивые сочетания цифр. Например, номер 33-33 был на Volvo композитора и певца Юрия Антонова. Ну а самый классический пример – Волга ГАЗ-21 Юрия Гагарина с еще черным, естественно, номером «78-78 МОД». Так что традиция «красивых» автомобильных номеров в нашей стране родилась очень давно и, возможно, сохранится еще очень надолго.