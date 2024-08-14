Водителям большегрузов будут помогать беспилотные технологии

Васканян: водителей грузовиков можно частично заменить беспилотниками.

Артем Васканян, заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic, предложил использовать беспилотные технологии для частичного решения проблемы нехватки водителей грузовиков. Он считает, что беспилотники могут эффективно справляться с межскладскими перевозками, освобождая водителей для более сложных задач, таких как внутригородские и межрегиональные перевозки.

Беспилотные автомобили, особенно на коротких маршрутах и при простых операциях, могут снизить потребность в водителях для управления грузовиками и погрузчиками, тем самым разгружая сотрудников внутри терминалов. По словам эксперта, в России существует дефицит водителей грузовиков, частично обусловленный низким притоком молодежи в эту профессию. Престиж профессии упал, несмотря на конкурентоспособную заработную плату. Причинами негативного отношения к профессии называют высокую нагрузку, материальную ответственность, давление по срокам доставки и стереотипы о работе дальнобойщика.

Специалист предложил запускать профильные учебные программы в колледжах в сотрудничестве с логистическими компаниями. Это поможет студентам лучше понять профессию водителя и избавиться от стереотипов. Кроме того, для повышения привлекательности профессии необходимо улучшить условия работы водителей. У них должны быть всегда исправные автомобили, регламентированный режим труда и отдыха, оплата ночевок в гостиницах, ДМС, корпоративная форма, премии и участие в корпоративной жизни. То есть для мотивации водителей следует использовать те же методы, что и для офисных работников.