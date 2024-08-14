Суперкроссовер Alpina XB7 стал еще более роскошным

Кроссоверу Alpina XB7 добавили отделку BMW Manufaktur. С ней вседорожник стал выглядеть более роскошно, хотя список изменений не слишком большой. Здесь есть новые колеса, задний диффузор, новые варианты окраски кузова и отделки салона. В последнем случае покупатель по умолчанию получает расширенную отделку кожей Merino, которую при желании можно поменять на фирменную обивку Lavalina, состоящую из 427 сшитых вручную кусков.

© Motor.ru

Кроссовер Alpina XB7, построенный на базе рестайлингового BMW X7, получил «мануфактурную» версию. Она предложена как модель 2025 года и от прошлогодней отличается роскошным салоном вкупе с расширенным списком оборудования. Самые заметные детали — кованые алюминиевые колеса диаметром 23 дюйма, два варианта декора (Black Line и Aluminium Satin Line) и более скульптурный задний диффузор.

© Alpina

Салон XB7 Manufaktur укутан в натуральную кожу Merino, причем кожа используется даже на основаниях кресел и рулевой колонке. Фирменная Lavalina, отличающаяся мягкостью и естественной текстурой, предлагается как опция стоимостью 26 800 евро. Для кузова доступны фирменные «металлики» Alpina Blue, Green II, а также краски из палитры BMW Individual и Manufaktur Exclusive.

© Alpina

© Alpina

© Alpina

© Alpina

Стандартное оснащение кроссовера включает пневмобаллоны «по кругу», активную систему подавления кренов, подруливающие задние колеса и селектор ездовых режимов с профилями Comfort, Sport и Sport+. Битурбомотор V8 4.4, который в заводском исполнении развивает 530 лошадиных сил и 750 Нм момента, на «Альпинах» выдает 621 силу и 800 Нм момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат ZF с собственной программой управления.

© Alpina

© Alpina

© Alpina

© Alpina

С такой энерговооруженностью XB7 набирает «сотню» за 4,2 секунды, 200 километров в час — за 14,8. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 290 километров в час. В Германии цены на модель стартуют со 190 500 евро, что соответствует 19,5 миллиона рублей.