Суперкроссовер Alpina XB7 стал еще более роскошным

Суперкроссовер Alpina XB7 стал ещё более роскошным
Кроссоверу Alpina XB7 добавили отделку BMW Manufaktur. С ней вседорожник стал выглядеть более роскошно, хотя список изменений не слишком большой. Здесь есть новые колеса, задний диффузор, новые варианты окраски кузова и отделки салона. В последнем случае покупатель по умолчанию получает расширенную отделку кожей Merino, которую при желании можно поменять на фирменную обивку Lavalina, состоящую из 427 сшитых вручную кусков.
Кроссовер Alpina XB7, построенный на базе рестайлингового BMW X7, получил «мануфактурную» версию. Она предложена как модель 2025 года и от прошлогодней отличается роскошным салоном вкупе с расширенным списком оборудования. Самые заметные детали — кованые алюминиевые колеса диаметром 23 дюйма, два варианта декора (Black Line и Aluminium Satin Line) и более скульптурный задний диффузор.
Салон XB7 Manufaktur укутан в натуральную кожу Merino, причем кожа используется даже на основаниях кресел и рулевой колонке. Фирменная Lavalina, отличающаяся мягкостью и естественной текстурой, предлагается как опция стоимостью 26 800 евро. Для кузова доступны фирменные «металлики» Alpina Blue, Green II, а также краски из палитры BMW Individual и Manufaktur Exclusive.
Стандартное оснащение кроссовера включает пневмобаллоны «по кругу», активную систему подавления кренов, подруливающие задние колеса и селектор ездовых режимов с профилями Comfort, Sport и Sport+. Битурбомотор V8 4.4, который в заводском исполнении развивает 530 лошадиных сил и 750 Нм момента, на «Альпинах» выдает 621 силу и 800 Нм момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат ZF с собственной программой управления.
С такой энерговооруженностью XB7 набирает «сотню» за 4,2 секунды, 200 километров в час — за 14,8. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 290 километров в час. В Германии цены на модель стартуют со 190 500 евро, что соответствует 19,5 миллиона рублей.