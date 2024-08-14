АвтоВАЗ четвертый раз за год поднял цены на автомобили

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada Granta и Niva. Об этом свидетельствуют данные официального сайта предприятия. Это четвертое изменение цен на модели Lada с начала 2024 года. Газета.Ru

Меньше всех подорожали машины семейства Lada Granta — прибавка составила 20 тысяч рублей, а исполнения Sport и Drive Acrive стали дороже на 25 тысяч рублей. При этом стоимость базового седана в комплектации Standard сохранилась прежней и составляет 699 900 рублей. Quto.ru

В настоящее время АвтоВАЗ находится в едином корпоративном отпуске и не выпускает автомобили. Во время отпуска на АвтоВАЗе проводят модернизацию оборудования под выпуск Lada Aura и Lada Iskra. Рестарт конвейеров в Тольятти и Ижевске состоится 19 августа. Российская газета