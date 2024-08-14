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На содержание Changan Alsvin уходит более 750 000 рублей за 5 лет

Сколько стоит обслуживание бюджетного китайского седана. Changan Alsvin — самый дешёвый китайский седан среди тех, которые официально представлены в России. Он доступен с 1,5-литровым двигателем на 98 л.с., которые работает вместе с 5-ступенчатым «роботом». Рекомендованная цена составляет 1,75 млн рублей. Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько придётся потратить на содержание автомобиля.

На содержание Changan Alsvin уходит более 750 000 рублей за 5 лет
© Quto.ru

За пять лет сумма составит 751,5 тыс. рублей. Учитывалось, что за это время автомобиль проедет 100 тыс. км по Москве и Подмосковью. Аналитики высчитывали стоимость владения, исходя из того, что водителю 35 лет, а стаж составляет 10 лет. При таких условиях ежегодно на все расходы будет уходить чуть более 150 тыс. рублей, а ежемесячно — 12,5 тыс. рублей. Один километр на Changan Alsvin обойдётся в 7,5 рубля.

Большая часть (45%) расходов уйдёт на топливо — 336,9 тыс. рублей. Около 30% от общей суммы за 5 лет придётся потратить на страховки: 146,5 тыс. рублей на каско и 67,5 тыс. рублей на ОСАГО. На техническое обслуживание уйдёт 20% — 165,7 тыс. рублей. Ещё 5% надо будет отдать на покупку зимнего комплекта шин — 29 тыс. рублей, и на уплату транспортного налога (5,9 тыс. рублей).

Наибольшие затраты ожидаются в первый год владения — 170 тыс. рублей из-за покупки зимних колёс. В оставшиеся годы сумма составит около 140−150 тыс. рублей при условии сохранения нынешних цен на страховки, топливо, запчасти и обслуживание.

По данным «Автостата», содержание китайского седана обходится чуть дешевле, чем отечественной Lada Granta, которая считается самым бюджетным автомобилем на российском рынке. За 5 лет эксплуатации российского автомобиля с 90-сильным мотором и «механикой» нужно потратить 789,4 тыс. рублей, а за год — 158 тыс.