На содержание Changan Alsvin уходит более 750 000 рублей за 5 лет

Сколько стоит обслуживание бюджетного китайского седана. Changan Alsvin — самый дешёвый китайский седан среди тех, которые официально представлены в России. Он доступен с 1,5-литровым двигателем на 98 л.с., которые работает вместе с 5-ступенчатым «роботом». Рекомендованная цена составляет 1,75 млн рублей. Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько придётся потратить на содержание автомобиля.

За пять лет сумма составит 751,5 тыс. рублей. Учитывалось, что за это время автомобиль проедет 100 тыс. км по Москве и Подмосковью. Аналитики высчитывали стоимость владения, исходя из того, что водителю 35 лет, а стаж составляет 10 лет. При таких условиях ежегодно на все расходы будет уходить чуть более 150 тыс. рублей, а ежемесячно — 12,5 тыс. рублей. Один километр на Changan Alsvin обойдётся в 7,5 рубля.

Большая часть (45%) расходов уйдёт на топливо — 336,9 тыс. рублей. Около 30% от общей суммы за 5 лет придётся потратить на страховки: 146,5 тыс. рублей на каско и 67,5 тыс. рублей на ОСАГО. На техническое обслуживание уйдёт 20% — 165,7 тыс. рублей. Ещё 5% надо будет отдать на покупку зимнего комплекта шин — 29 тыс. рублей, и на уплату транспортного налога (5,9 тыс. рублей).

Наибольшие затраты ожидаются в первый год владения — 170 тыс. рублей из-за покупки зимних колёс. В оставшиеся годы сумма составит около 140−150 тыс. рублей при условии сохранения нынешних цен на страховки, топливо, запчасти и обслуживание.

По данным «Автостата», содержание китайского седана обходится чуть дешевле, чем отечественной Lada Granta, которая считается самым бюджетным автомобилем на российском рынке. За 5 лет эксплуатации российского автомобиля с 90-сильным мотором и «механикой» нужно потратить 789,4 тыс. рублей, а за год — 158 тыс.