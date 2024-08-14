Эксперт объяснил, почему бессмысленно ждать возвращения в РФ сбежавших брендов

Глава "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслав Жигалов уверен, что немедленного возвращения автобрендов из недружественных стран ждать не стоит. И дело совсем не в политике.

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По словам эксперта, практически все дилеры этих марок перешли к китайцам.

"То есть беглецам, по сути, придется осваивать наш рынок заново, как в конце девяностых-начале нулевых", - цитирует Жигалова портал "Автовзгляд". А тогда на это у них ушло 20 лет.

А сейчас же нужно будет соперничать с брендами из КНР. При этом высокая конкуренция не позволяет получать огромную прибыть, да и сам рынок уже быстро не растет. Издержек слишком много.

Плюс, как отмечает эксперт, доверие россиян к этим производителям уже подорвано.

Ранее аналитики оценил масштаб денежных потерь автомарок, которые объявили об уходе из России. Сообщалось, что суммарные убытки брендов и сопутствующих компаний (топливных и шинных) составляют примерно 38,5 миллиарда долларов.

Кстати, в 2024 году китайские автопроизводители рассчитывают увеличить продажи своих машин на российском рынке до 1,2 миллиона штук.