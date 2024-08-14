За семь месяцев через Приморье в Россию попало 144 000 машин

Владивостокская таможня отметила стабильный объём ввоза машин из Японии. В этом году в среднем ежемесячно японские автомобили попадали в Россию через Владивостокскую таможню в прежних объёмах на уровне прошлогодних, до введения ограничений со стороны Японии. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу таможни. Так, за 7 месяцев в Россию поставили 144 тыс. автомобилей для личного пользования. Только в прошедшем июле было оформлено 26 тыс. машин.

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Месяцем ранее, в июне, было оформлено на 500 автомобилей меньше, что означает, что ввоз даже немного увеличился.

Для сравнения: через Уссурийскую таможню, через которую в Россию попадают автомобили из Китая, за первые 5 месяцев 2024 года въехало 2 306 машин. И это в 7 раз больше машин, чем за тот же период прошлого года (308 автомобилей). Кроме того, отмечен рост грузооборота на Уссурийской таможне. На автомобильных пунктах пропуска он вырос на 32% до 1,1 млн тонн. А на железнодорожных пунктах — на 12% до 6,2 млн тонн.

В конце июля прошлого года японское правительство запретило экспортировать в Россию новые и подержанные машины с объёмом двигателя выше 1,9 л, а также все гибриды и электромобили. С тех пор поток машин через Владивосток уменьшался вплоть до ноября, после чего объём ввоза начал расти.