Стартовала публичная проверка новых справочников средней стоимости автозапчастей

Российский союз автостраховщиков выложил на своем сайте для публичного обсуждения новую редакцию справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ.

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Напомним, что эти справочники используются при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. Именно от них зависит, сколько будет выплачено пострадавшему в аварии. После окончания публичной проверки и доработки справочников с учетом полученных предложений и замечаний РСА планирует ввести их в действие с 19 сентября. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Предшествующая актуализированная версия справочника средней стоимости запасных частей вступила в силу 19 июля этого года. В среднем изменение цен на запасные части по сравнению с версией, вступившей в силу 31 мая, практически отсутствует. По 30 наиболее популярным маркам транспортных средств (ими по-прежнему пока являются российские, европейские, корейские и японские) цены существенно не изменились, резкой динамики также не наблюдается и в отношении отдельных марок. Следует отметить, что последняя версия справочника, так же как и предыдущая, сформирована с учетом базовых цен на запасные части для транспортных средств с правым расположением органов управления.

"Как и ранее, при формировании нового справочника был учтен опыт применения новых требований Единой методики. Более тщательный анализ первичных прайс-листов с ценами на запчасти повысил точность определения средних цен и улучшил контроль за их формированием - это позволило еще больше приблизить средние цены, внесенные в справочник, к фактическим рыночным ценам", - подчеркнул Евгений Уфимцев.

Публичная проверка актуализированной версии справочников проводится по 30 августа 2024 года.