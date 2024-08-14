Под маркой МАЗ начали выпускать мороженое

В продаже появилось мороженое «Минский автомобильный завод».Баночка массой 250 граммов стоит 4 рубля 89 копеек (140 российских рублей), но вскоре появится вариант и в формате вафельного рожка. Как выяснила редакция Quto, пока есть только клубнично-сливочный вкус, но уже объявлено, что вкусов будет несколько.

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Надо заметить, что белорусские производители техники не впервые заказывают фирменное мороженое. Например, для Минского тракторного завода сладкое лакомство под названием Belarus tractors сделала та же Могилёвская фабрика мороженого. Его стоимость — те же 4 рубля 89 копеек.

Кстати, МАЗ выпустил линейку колбас производства «Борисовского мясокомбината». В продаже есть несколько сортов: «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и «Эстонская ароматная». При производстве используется говядина АгроМАЗ — дочернего предприятия МАЗа.

Между тем, по заказу Минского моторного завода выпущена фирменная коллекция носков. Фирменные носки будут продаваться через официальные магазины ММЗ. Стоимость одной пары составит до 8 белорусских рублей (226 российских).