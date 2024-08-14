Под маркой МАЗ начали выпускать мороженое
В продаже появилось мороженое «Минский автомобильный завод».Баночка массой 250 граммов стоит 4 рубля 89 копеек (140 российских рублей), но вскоре появится вариант и в формате вафельного рожка. Как выяснила редакция Quto, пока есть только клубнично-сливочный вкус, но уже объявлено, что вкусов будет несколько.
Надо заметить, что белорусские производители техники не впервые заказывают фирменное мороженое. Например, для Минского тракторного завода сладкое лакомство под названием Belarus tractors сделала та же Могилёвская фабрика мороженого. Его стоимость — те же 4 рубля 89 копеек.
Кстати, МАЗ выпустил линейку колбас производства «Борисовского мясокомбината». В продаже есть несколько сортов: «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и «Эстонская ароматная». При производстве используется говядина АгроМАЗ — дочернего предприятия МАЗа.
Между тем, по заказу Минского моторного завода выпущена фирменная коллекция носков. Фирменные носки будут продаваться через официальные магазины ММЗ. Стоимость одной пары составит до 8 белорусских рублей (226 российских).