Растет стоимость автомобилей, которые россияне оставляют в залог

Россияне стали чаще оставлять в залог российские и китайские автомобили.За последний год средняя стоимость залоговых машин выросла на 13,9%. Об этом сообщают эксперты финтех-сервиса CarMoney. Заметнее всего выросли в цене автомобили для бизнеса Горьковского автозавода — на 62% в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.

© РИА Новости

Вторую строчку рейтинга заняли автомобили Peugeot, которые тоже часто используются предпринимателями. Их средняя стоимость в залоге выросла на 53,6%. Третье место — у Infiniti (+38,6%). Четвёртое — у Suzuki (+30,86%). На пятом месте оказался Opel — рост стоимости автомобилей этой марки в залоге составил 28,5%.

Рост стоимости в залогах объясняется снижением доступности автомобилей на российском рынке. Из-за ужесточения требований банков частные предприниматели часто прибегают к автозаймам, отметила Татьяна Благовещенская, коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney.

В топ-10 по росту в автозаймах ещё вошли китайские модели: Great Wall (+28,1%) и Lifan (+27,5%). Аналитики отметили, что стоимость китайских брендов в залоге существенно выросла за последний год. Они связывают это с тем, что россияне чаще стали закладывать по автозаймам именно новые китайские автомобили, которых становится в стране всё больше.

На этом фоне заметна разница в стоимости среди залоговых автомобилей люксовых брендов. Например, автомобили Lexus за год выросли только на 0,62%, Mercedes-Benz прибавил 4,09%, Land Rover — 6,7%. Это объясняется тем, что автомобили ушедших марок стареют. А также эффектом высокой базы — ранее подобные машины уже достаточно высоко оценивались при передаче в залог, объясняют эксперты.

Доля автомобилей российских марок в залоге за год выросла с 8,6% до 13,2%. Доля китайских машин в залоге увеличилась с 3,2% до 4,1%.