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В Китае представлен самый быстро заряжающийся электромобиль в мире

Zeekr назвал модель 007 самым быстро заряжающимся и разгоняющимся электрокаром. Компания Zeekr представила модель 007 2025 модельного года на пресс-конференции Evolution New Generation. Главная особенность — Golden Battery — аккумулятор, который может заряжаться до 80% всего за 10,5 минут. Время разгона до ста полноприводной версии составит 2,84 с. Благодаря этому Zeekr наградил свою модель двумя громкими статусами самого быстро заряжающегося и быстро разгоняющегося седана в мире.

В Китае представлен самый быстро заряжающийся электромобиль в мире
© Quto.ru

Седан 007 с самого начала выпускался с двумя различными аккумуляторами: «золотой батареей» ёмкостью 75 кВт/ч и батареей CATL Qilin ёмкостью 100 кВт/ч. Обновлённая модель сохранит батарею CATL для версий с увеличенным запасом хода. А Golden Battery получила обновление до второго поколения. Этот тип был разработан компанией Zeekr. Скорость зарядки увеличилась с 4,5C до 5,5C. На практике это означает, что аккумулятор можно зарядить от 10 до 80% за 10,5 минут, что на 4,5 минуты быстрее, чем у первого поколения. Предыдущую версию «золотой батареи» Zeekr называл самой быстрозаряжаемой в мире. Но теперь она станет ещё быстрее.

Когда было представлено первое поколение Golden Battery, компания Zeekr объявила об экстремальных испытаниях на безопасность, которым подверглась батарея. Предположительно, такие подвиги, как бросание в огонь температурой 1000°C, а затем установка обратно в автомобиль, применимы и ко второму поколению.

У заднеприводных версий время разгона от 0 до 100 сократилось с 5,4 с до 5,0 с. Для стандартной полноприводной версии это время сократилось с 3,5 до 3,4 с. А время разгона полноприводной версии осталось неизменным — 2,84 с. По заявлению Zeekr это даёт право называть 007 самым быстро разгоняющимся электромобилем среднего уровня.

Zeekr 007 следюущего модельного года получит систему интеллектуального вождения Haohan 2.0. С помощью более 30 датчиков Zeekr 007 сможет самостоятельно проезжать по 30 видами сложных перекрестков с пропускной способностью более 95%. В систему введено 1000 новых сценариев движения, а точность распознавания улучшилась более чем на 120%.

Операционная система тоже получила обновление. С её помощью все системы автомобиля теперь смогут управляться голосом из любой точки салона. Помимо пассивного выполнения команд, система может давать активные рекомендации в зависимости от сценария: напоминание о необходимости зарядить автомобиль или изменить внутреннюю циркуляцию кондиционера при въезде в туннель.

Внешних изменений не так много: новый дизайн колёс, новый небесно-зелёный цвет кузова и новый вариант интерьера с зелеными акцентами.

Минимальная стоимость обновлённого Zeekr 007 составит 209,9 тыс. юаней (29,3 тыс. долларов) за заднеприводную версию. Топовое полноприводное исполнение Performance будет стоить 299,9 тыс. юаней (41,9 тыс. долларов).

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