На аукционе продадут один из девяти суперкаров Lamborghini 5-95 Zagato

Это один из всего лишь 9 Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera с кузовом от мастерской Zagato, известный под названием Lamborghini 5-95 Zagato. Он будет выставлен на продажу на аукционе Gooding & Company в Пеббл-Бич 16 и 17 августа.

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Zagato решила заняться проектом, чтобы отпраздновать свою 95-ю годовщину, и приступила к переделке девяти Superleggera в суперкары с уникальным стилем. Каждый экземпляр стоил около 1 миллиона долларов и был адаптирован под запросы каждого покупателя.

Конкретно этот экземпляр изначально окрасили в глубокий серый оттенок Grigio Lynx, но затем впоследствии его перекрасили в ярко-желтый цвет, который вы видите на фотографиях.

Кузов сильно отличается от обычного Gallardo. Zagato заменил каждую отдельную панель кузова и даже потрудился над разработкой новых фар и задних фонарей. Передняя часть выделяется благодаря изогнутой решетке и тонким воздухозаборникам.

Появились также новые воздухозаборники по бокам сверху и снизу. Итальянский дизайнерский дом также создал крышу с двойным пузырем и специальный карбоновый воздухозаборник на крыше.

Сзади также можно увидеть сделанные на заказ выхлопные трубы, переработанную сетчатую решетку и тонкий диффузор из углеродного волокна с центральным фонарём в стиле болидов Формулы-1.

Интерьер был перешит светло-серой кожей с ярко-желтой контрастной строчкой.

Несмотря на то, что автомобиль был произведён 9 лет назад, он проехал всего 1794 км. Ожидается, что его продадут по цене от 400 000 до 600 000 долларов, что значительно ниже его первоначальной стоимости в 1 000 000 долларов.