В НАС предложили разработать механизм целевого использования средств от утильбора

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил кабмину разработать механизм целевого использования средств, поступающих в бюджет в виде утилизационного сбора.

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По словам Шапарина, которого цитируют "Известия", очевидно, что для появления качественных отечественных машин необходимы масштабные инвестиции и соответствующие меры государственной поддержки.

Как отмечает вице-президент НАС, ключевое направление таких инвестиций - это отрасль по производству автокомпонентов. Он добавляет, что вопрос создания такой отрасли - это вопрос национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России готовит введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на машины до 2030 года. Первое повышение ставки ожидается уже 1 октября 2024 года и составит в среднем на 70-85%.

Не так давно дилеры Lada поддержали АвтоВАЗ и попросили повысить утильсбор. При этом россияне не хотят покупать автомобили до роста заградительных мер.

Кстати, в июле АвтоВАЗ выступил с заявлением. В российской компании считают, что повышение утилизационного сбора на автомобили приведет к увеличению зарубежных инвестиций в проекты на территории РФ.