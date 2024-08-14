Крупнейшие автоконцерны терпят серьезные убытки

Мировой автопром пока не видит выхода из затяжного финансового кризиса. На фоне мирового спада экономики ухудшаются данные прибыли и продаж у ведущих мировых автопроизводителей. Причин тому несколько, но их решения, похоже, одинаковые для всех.

Концерн Stellantis, объединивший 14 автомобильных брендов, потерял 14% от прошлогоднего показателя. Прибыль за первые шесть месяцев этого года составила 85 миллиардов евро. Причём, чистая прибыль компании упала ещё значительнее — почти в 2 раза, и составила 5,6 миллиарда евро.

Nissan оказался в катастрофической ситуации — прибыль рухнула на 76,9%, что не идёт ни в какое сравнение с показателями прошлого года. Audi и Porsche также отчитались о падении чистой прибыли – на 34% и 20,5% соответственно. По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, причина кроется в том числе в большом количестве нереализованных новых автомобилях на складах производителей и у дилеров. Только в одних США таких машин около 3 миллионов единиц. Предложение превышает спрос. Следовательно, производители вынуждены снижать цены, предлагать большие скидки, что также отражается на финансовых показателях.

Всеобщее падение экономики отражается и на нехватке комплектующих. Mercedes-Benz признаётся, что из-за недостатка аккумуляторов от Bosch, дефицит прибыли составил один миллиард евро.

Одна из основных причин падения продаж и прибыли — активное продвижение на мировом рынке китайских автомобилей. Глава Stellantis Карлос Таварес готов защищать европейский и американский автопром (но больше корпоративные интересы) радикальными мерами. Так, он предложил блокировать границы ЕС от нашествия демпингующих производителей из КНР. Он призывает власти финансово поддержать западные автоконцерны в борьбе с китайской экспансией.

Кроме того, в мире в принципе снизился интерес к электрокарам, на которые делались ставки последние годы. В США в первом квартале этого года было продано 269 тысяч электромобилей, что чуть больше (на 2,6%), чем за аналогичный период прошлого года, но более чем на 7% ниже, чем в конце прошлого года. Российский эксперт связывает эти показатели с отсутствием развитой инфраструктуры и высокой стоимостью электромобилей в сравнении с машинами с ДВС. Но эти причины аналогичны во многих странах.

К сожалению, меры, которые предлагают эксперты для стабилизации ситуации в мировом автопроме, все со знаком минус. Они предполагают сокращение модельного ряда, отказ от повышения зарплат и её сокращение, как и самого персонала, включая топ-менеджмент, замораживание производства электрокаров, снижение производственных мощностей, реорганизация сетей послепродажного обслуживания. Частично эти предложения уже использовали в своих антикризисных программах Volkswagen AG, GM и Ford.