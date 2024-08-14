Водители в Москве стали реже превышать скорость

Камеры в Москве зафиксировали 1,5 млн нарушений за полгода. В столичном департаменте транспорта сообщили, что комплексы автоматической фотовидеофиксации в городе в период с января по июнь зафиксировали более 1,5 млн различных нарушений ПДД. При этом автомобилисты стали заметно реже превышать скорость.

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В списке трёх наиболее популярных нарушений в Москве значатся езда без фар или ДХО днём, непристёгнутые ремни безопасности и использование смартфона во время езды.

В столичном Дептрансе уже отметили, что рост количества этих нарушений связан, в первую очередь, с расширением функционала дорожных камер. В частности, в I полугодии число устройств, способных распознавать разговоры по мобильному, выросло на 15% относительно 2023 года.

«Мы регулярно обновляем программное обеспечение на установленных комплексах фотовидеофиксации.. Это позволяет распознавать нарушения с высокой точностью и минимизировать ошибки. Камеры ЦОДД фиксируют ряд нарушений не только на фото, но и на видео. За полгода удалось выявить 102,5 тыс. случаев езды днем с выключенными фарами», — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят аннулировать регистрацию шумных машин. Депутат Султан Хамзаев выступил с предложением жёстко наказывать владельцев слишком громких автомобилей и мотоциклов. По его мнению, необходимо разработать механизм, который позволил бы гаишникам в одностороннем порядке прекращать учёт такой техники.