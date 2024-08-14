Tank 700 получил разрешение на продажу в России

Внедорожник Tank 700 от Great Wall получил ОТТС для российского рынка. Продажи рамного SUV запланированы на предстоящий октябрь, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на реестр «Росстандарта».

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Tank 700 является текущим флагманом «Тэнка». Речь идет о полноразмерном рамном внедорожнике с брутальной внешностью. Модель имеет следующие размеры: 5090 х 2061 х 1952 мм, колесная база составляет 3000 мм. Как отмечается, салон Tank 700 представлен исключительно в 5-местной компоновке. Оба ряда сидений оснащаются функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Tank 700 оснащен 3-литровым V6, он работает в связке с электродвигателем и 9-ступенчатым «автоматом». Производитель предусмотрел 10 режимов движения.

ОТТС является одобрением типа транспортного средства. Его получение необходимо для старта продаж автомобилей и дальнейшей выдачи паспортов транспортного средства.

Ранее сообщалось, что китайский бренд Human Horizons подал заявление о банкротстве. Компания производит электромобили под маркой HiPhi. Фирму создали несколько лет назад. Минувшей зимой автобренд принял решение об остановке производства автомобилей в связи с финансовыми проблемами.