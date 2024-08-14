Tank 700 получил разрешение на продажу в России
Внедорожник Tank 700 от Great Wall получил ОТТС для российского рынка. Продажи рамного SUV запланированы на предстоящий октябрь, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на реестр «Росстандарта».
Tank 700 является текущим флагманом «Тэнка». Речь идет о полноразмерном рамном внедорожнике с брутальной внешностью. Модель имеет следующие размеры: 5090 х 2061 х 1952 мм, колесная база составляет 3000 мм. Как отмечается, салон Tank 700 представлен исключительно в 5-местной компоновке. Оба ряда сидений оснащаются функциями обогрева, вентиляции и массажа.
Tank 700 оснащен 3-литровым V6, он работает в связке с электродвигателем и 9-ступенчатым «автоматом». Производитель предусмотрел 10 режимов движения.
ОТТС является одобрением типа транспортного средства. Его получение необходимо для старта продаж автомобилей и дальнейшей выдачи паспортов транспортного средства.
Ранее сообщалось, что китайский бренд Human Horizons подал заявление о банкротстве. Компания производит электромобили под маркой HiPhi. Фирму создали несколько лет назад. Минувшей зимой автобренд принял решение об остановке производства автомобилей в связи с финансовыми проблемами.