АвтоВАЗ опроверг старт продаж в Белоруссии Lada Vesta с системой стабилизации ESC

Сегодня некоторые ресурсы написали о том, что у белорусских дилеров появились Lada Vesta с системой стабилизации ESC. "Российская газета" выяснила, насколько информация соответствует действительности.

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Старт продаж "Вест" с системой ESC "объявил" белорусский портал av.by, который был процитирован российскими профильными сайтами. Источник ссылался на официальный сайт Lada в Республике Беларусь. Редакция "РГ" проверила прайсы, но Lada Vesta с ESC в них не оказалось.

На АвтоВАЗе "Российской газете" сообщили, что производство Lada Vesta с системой стабилизации ещё не началось, но ранее проходила информация, что авто с этой опцией встанут на конвейер в августе 2024 года.

"Проверили официальные сайты наших импортёров. Информация об опции системы ESC отсутствует. Также дополнительно созвонились с импортёрами, они подтвердили, что данную информацию не размещали. Точно сказать, откуда они (сайт av.by - прим. "РГ") взяли информацию о старте продаж "Вест" с ESC не можем", - рассказал "РГ" источник на АвтоВАЗе.

В настоящее время АвтоВАЗ находится в едином корпоративном отпуске, рестарт запланирован на 19 августа.