Lada 2107 и 2114 стали самыми популярными автомобилями с пробегом

«Автостат» назвал автомобили с пробегом, которые чаще других покупают россияне.

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За первое полугодие текущего года в России купили 62,7 тысячи седанов Lada 2107. Этот автомобиль стал самым популярным в РФ среди подержанных легковушек.

За ним по популярности следует Lada 2114 (Самара-2) (продано 59,1 тыс. штук). На третьей и четвертой строчках разместились Kia Rio и Hyundai Solaris (55,8 тыс. и 54,3 тыс. соответственно).

На пятом месте оказался Ford Focus (продано 51,1 тыс. штук). Также в ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек вошли седан Lada 2170 Приора, внедорожник Lada 4×4, Toyota Corolla, Toyota Camry и седан Lada 2110. Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России. Источник: «Автостат»