Lada Vesta с системой ESC начнет продаваться уже в августе

Выпуск автомобилей семейства Lada Vesta с системой динамической курсовой устойчивости ESC начнётся до конца августа, говорится в сообщении АвтоВАЗа, поступившем в редакцию "Российской газеты".

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Прекращение выпуска автомобилей с ESC было вызвано с нарушением цепочек поставок комплектующих в связи с введением санкций в отношении России. Отмечается, что система стабилизации, которая будет устанавливаться на серийные Lada в последующем, разработана в России. Вероятно, поставщиком выступит компания "Итэлма", которая запустила производство ESC в конце прошлого года. Тогда отмечалось, что первым автомобилем, оснащённым локализованным ассистентом, станет именно Lada Vesta.

Для справки: система курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) представляет собой комплекс, который включает в себя антиблокировочную систему (ABS), системы распределения тормозных усилий по осям автомобиля (EBD), стабилизации автомобиля в повороте (CSС), контроля рыскания (AYC), противобуксовочную систему (TCS), гидравлический помощник торможения (HBA), автоматическое удержание автомобиля на подъеме и спуске (HAS) и включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (AHW).

Ранее "РГ" публиковала итоги сравнительного теста Lada Vesta первого поколения с системой стабилизации и новой "Весты" без ESC.

"Испытания ESC для автомобилей Lada Vesta проводились в течение двух лет. Автомобили успешно прошли адаптацию в различных климатических условиях и на всевозможных дорожных покрытиях, включая зимние полигоны и дороги общественного пользования. В ходе тестов были определены оптимальные настройки работы антиблокировочной и противобуксовочной систем, распределения тормозных сил по осям автомобиля, контроля устойчивости, предотвращения скатывания на подъеме при начале движения", - рассказали на АвтоВАЗе.

Тем временем, некоторые издания поспешили запустить продажи Lada Vesta с ESC.