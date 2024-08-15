Toyota обновила пикап Tundra и внедорожник Sequoia

Заодно грузовичок получил новую внедорожную версию TRD Rally с блокировкой заднего дифференциала, амортизаторами Bilstein и селектором режимов движения. Такой пикап доступен только в негибридном исполнении и с полным приводом. Одновременно был обновлен внедорожник Sequoia, которому добавили «техасскую» версию 1794.

© Motor.ru

Компания Toyota слегка обновила пикап Tundra. Грузовичку добавили внедорожный пакет TRD Rally, функцию массажа на передних креслах, возможность трансляции картинки с установленной на прицепе WiFi-камеры прямиком в салон и много другое. Гамма двигателей при этом осталась прежней: либо V6 3.4 с двумя турбокомпрессорами (394 л.с., 649 Нм), либо он же, но в гибридной версии (443 л.с., 790 Нм), у которой между ДВС и десятиступенчатым «автомат» встроен электромотор.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Пакет TRD Rally привнес в облик пикапа налёт спортивности. Формально это обычный TRD Off-Road Package, дополненный красно-желто-оранжевыми акцентами на кузове и в салоне. Штатно на машине будут стоять 18-дюймовые колеса, амортизаторы Bilstein, защита бамперов, электронноуправляемый задний дифференциал и система выбора режимов движения Multi-Terrain Select. Более продвинутый вариант TRD Pro предложит стойки Fox с внутренним байпасом, другой передний стабилизатор и шины Falken.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Аналогичные «Тундре» доработки получила и родственная Sequoia, но вместо пакета TRD Rally внедорожнику досталась heritage-версия 1794 в честь года основания техасского ранчо, на месте которого теперь находится завод «Тойоты». Для отделки салона таких внедорожников используют шпон орешника и натуральную кожа. Стандартно машины оборудованы капитанскими креслами на втором ряду, панорамной крышей, буксировочным пакетом и 20-дюймовыми колесами.