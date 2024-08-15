Toyota обновила пикап Tundra и внедорожник Sequoia

Заодно грузовичок получил новую внедорожную версию TRD Rally с блокировкой заднего дифференциала, амортизаторами Bilstein и селектором режимов движения. Такой пикап доступен только в негибридном исполнении и с полным приводом. Одновременно был обновлен внедорожник Sequoia, которому добавили «техасскую» версию 1794.
Компания Toyota слегка обновила пикап Tundra. Грузовичку добавили внедорожный пакет TRD Rally, функцию массажа на передних креслах, возможность трансляции картинки с установленной на прицепе WiFi-камеры прямиком в салон и много другое. Гамма двигателей при этом осталась прежней: либо V6 3.4 с двумя турбокомпрессорами (394 л.с., 649 Нм), либо он же, но в гибридной версии (443 л.с., 790 Нм), у которой между ДВС и десятиступенчатым «автомат» встроен электромотор.
Пакет TRD Rally привнес в облик пикапа налёт спортивности. Формально это обычный TRD Off-Road Package, дополненный красно-желто-оранжевыми акцентами на кузове и в салоне. Штатно на машине будут стоять 18-дюймовые колеса, амортизаторы Bilstein, защита бамперов, электронноуправляемый задний дифференциал и система выбора режимов движения Multi-Terrain Select. Более продвинутый вариант TRD Pro предложит стойки Fox с внутренним байпасом, другой передний стабилизатор и шины Falken.
Аналогичные «Тундре» доработки получила и родственная Sequoia, но вместо пакета TRD Rally внедорожнику досталась heritage-версия 1794 в честь года основания техасского ранчо, на месте которого теперь находится завод «Тойоты». Для отделки салона таких внедорожников используют шпон орешника и натуральную кожа. Стандартно машины оборудованы капитанскими креслами на втором ряду, панорамной крышей, буксировочным пакетом и 20-дюймовыми колесами.