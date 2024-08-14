Электрокары улучшили положение производителей синтетического каучука для шин

Производители электромобилей нуждаются в высокопрочных шинах из каучука. Исследование аналитического центра ТЭК прогнозирует рост потребления этого сырья на 20% уже в ближайшее время — до 16,8 миллиона тонн, с ежегодным приростом в среднем на 4,8%.

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Шины электрокаров изнашиваются гораздо быстрее, чем у машин с ДВС. От общего числа машин электромобили занимают 18% мирового авторынка, и рост продолжается. Таким образом, спрос на синтетический каучук, который применяется при производстве шин, будет только расти. Кроме того, разработчики шин по запросу производителей электромобилей работают над улучшением характеристик продукции, в частности, значительного снижения сопротивления качению, дорожного шума и образования твердых частиц.

Российские эксперты считают, что рост спроса на сырьё позволит отечественным производителям, занимающим примерно 10% мирового рынка синтетических каучуков, увеличить мощности и экспорт в условиях санкций. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года власти ЕС запретили европейским компаниям покупать эластомер у российских предприятий. В России самое крупное производство каучука у нефтегазохимической компании «Сибур».

Ранее стало известно, что крупнейшие автоконцерны терпят серьёзные убытки. Финансовые отчёты крупнейших производителей за первое полугодие 2024 года констатировали всеобщее значительное падение показателей. На фоне мирового спада экономики ухудшаются данные прибыли и продаж у ведущих мировых автопроизводителей.