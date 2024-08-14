Названа стоимость универсала Neta S с защитой от солнца

В Китае начались предварительные продажи нового универсала Neta S. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 175,9 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина автомобиля составит 4980 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1480 мм при колесной базе 2980 мм. Дорожный просвет автомобиля равен 133 мм. Задние сиденья можно сложить, образовав ровный пол. В этом случае объем багажника увеличится с 593 до 1295 л.

В салоне установлены холодильник на 6,5 литра, 17,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, машина оснащена панорамной крышей с изоляцией от ультрафиолета на 99,9%.

На китайском рынке автомобиль представлен с 1,5-литровым 94-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 268 л.с. Также предусмотрена электрическая 268-сильная версия.