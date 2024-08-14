В отмене штрафов за забытые права увидели серьезную проблему

Инициатива депутатов Госдумы об отмене штрафов за отсутствие водительского удостоверения в бумажном виде имеет очевидные плюсы. Однако ее реализация на практике может упереться в проблемы с интернетом, предупредил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Предполагается, что при отсутствии прав проверить их инспектор сможет на портале «Госуслуги авто». Однако такая возможность есть далеко не всегда, напомнил автоэксперт.

«Вся эта история будет работать исключительно в тех местах, где есть устойчивая связь с интернетом. И здесь есть нюансы», — пояснил он.

В пример Сажин привел день проведения парада ВМФ в Санкт-Петербурге, когда интернет заглушили, из-за чего водители не могли оплатить парковку через банковское приложение. Такие же проблемы есть в любой российской глубинке. Если закон об отмене штрафов примут, то нет ясности, как в этом случае будут проверять забывчивых автовладельцев, подчеркнул Сажин.

Напомним, законопроект об отмене административной ответственности за забытые права на рассмотрение депутатов внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он пояснил, что сегодня у всех сотрудников ГИБДД есть возможность дистанционно проверить наличие прав в соответствующей государственной информационной системе (ГИС).