Новая Audi A5 получит китайский автопилот

В машинах Audi появится автопилот Huawei. Это будет система, аналогичная той, что используется на моделях Luxeed, Stelato и Maextro, входящих в альянс Harmony Intelligent Mobility. Комплекс Qiankun ADS 3.0 способен провести машину по городским улицам, умеет распознавать различные препятствия и самостоятельно парковаться. Первыми автопилот смогут опробовать китайские владельцы нового Audi A5.

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В автомобилях Audi будут использовать систему автоматизированного управления Huawei. Пока речь идет о новом A5 в спецификации для Китая, но в будущем технологию могут адаптировать к другим моделям. Ничего удивительного в этом нет. Соглашение о стратегическом партнёрстве компании подписали ещё в 2018 году и тогда же на выставке World Internet of Things Expo представили прототип Q7 с автопилотом четвертого уровня автономности. Очевидно, сотрудничество в этой области продолжается, и его следующим этапом станет внедрение системы Qiankun ADS 3.0.

Эту программно-аппаратную платформу можно найти на кроссовере Luxeed R7 и седане Stelato S9, а в будущем она появится на минивэне Maextro. Комплекс умеет обрабатывать сложные сценарии (в том числе парковать автомобиль без участия человека) и «понимает» ситуацию на уровне опытного водителя. Для работы автопилот использует так называемую GOD-сеть (General Obstacle Detection, сеть общего обнаружения препятствий). Она собирает данные с камер, лидара, радаров и в буквальном смысле видит препятствия. Система распознается не только пешеходов и велосипедистов, но также камни, мусор и даже перевернутые машины.

Новая Audi A5 — первенец платформы PPC (Premium Platform Combustion), которая разработана с целью продлить жизнь топливных машин, хотя бы на переходном этапе, пока электрокары окончательно не станут мейнстримом. Семейство включает лифтбек и универсал, для каждого из которых предложено несколько модификации. Базовые версии идут с бензиновой турбочетвёркой 2.0 TFSI, топовые S5 — c V6 3.0 TFSI. Привод может быть передним либо полным quattro/quattro ulta.