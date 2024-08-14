Стала известна дата продаж новинки от GAC в России

Китайская компания GAC запустит продажи нового кроссовера GS4 Max в России до конца 2024 года или в начале 2025-го. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Также автобренд намерен вывести на рынок РФ электромобиль и еще целый ряд машин, которые пока держатся в тайне.

До этого стало известно, что кроссовер GAC Emkoo, который должен появиться в России, не успевают оснастить полным приводом, потому бренд GAC принял решение вывести на российский рынок другую модель под названием GS4 Max.

Автомобиль получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Средний расход топлива с таким силовым агрегатом составляет 6,8 л на 100 км.

В Китае GAC GS4 Max стоит 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу). Цена модели в России не объявлена.