Названы сроки начала продаж Tank 700 в России

В РФ объявлены сроки начала продаж Tank 700. Во второй половине года концерн Great Wall начнёт продажи на российском рынке роскошного внедорожника, который станет самой крупной и дорогой моделью в линейке. Автомобиль уже прошёл все необходимые для сертификации процедуры и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

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Новый флагман китайского бренда построен на рамной конструкции, его габариты составляют 5090 мм в длину, 2061 мм в ширину и 1952 мм в высоту, расстояние между осями равно 3000 мм. Несмотря на внушительные размеры, салон машины будет исключительно пятиместным.

В движение вездеход приводит гибридная силовая установка суммарной отдачей 523 силы и 800 Нм крутящего момента. В её состав входят 3,0-литровый V6, электромотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — полный, с раздаточной коробкой и понижающей передачей. Помимо этого, водитель сможет выбрать один из 10 предустановленных режимов езды.

Перечень оборудования новинки будет включать в себя цифровой кокпит, акустику Harman/Kardon, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, пневмоподвеску и широкий набор самых современных водительских ассистентов.

По предварительным данным, продажи Tank 700 в России начнутся в октябре 2024 года. Стоимость внедорожника пока не раскрывается, но ожидается, что в России он будет заметно дороже топовой версии Tank 500 под названием Blacktrail, цены на которую стартуют с отметки 7,7 млн рублей.

Ранее в Москве был обнаружен первый экземпляр внедорожника Tank 700. Tank 700 — это самая крупная модель премиального бренда на сегодняшний день: его длина — 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм, а размер колёсной базы равен 3000 мм. Несмотря на солидные габариты, «семисотка» имеет двухрядную компоновку салона.