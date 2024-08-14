Системы ABS/ESC для авто импортозаместят в РФ лишь наполовину

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил компании НПП «Итэлма» льготный заем в размере 622 млн рублей под 5% годовых. Деньги пойдут на углубление локализации производства систем АБС и ESP, передают «Известия».

Напомним, что указанная фирма – поставщик электронных компонентов для российских автопроизводителей. Как отмечается, сейчас комплексы антиблокировочной системы тормозов и курсовой устойчивости лишь на 25% состоят из российских деталей, остальное приходит из Китая. «Итэлма» готовится к доведению доли отечественных компонентов до 55%.

Ожидается внедрение в конструкцию российской элементной базы, разъемов и печатных плат. НПП «Итэлма» занимается производством систем АБС и ESP на заводе в Костроме, проектная мощность линии составляет 1,2 млн блоков в год. Основной покупатель АБС - АвтоВАЗ.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минпромторг провел ряд тендеров общей суммой более 3 млрд руб. на серийное производство микросхем для навигации, фотодиодов и др. В министерстве уточнили, что область применения компонентов будет зависеть от запроса заказчика.