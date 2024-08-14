Автовладельцев предупредили о новом способе угонов при помощи яиц

Автовладельцев предупредили о новом способе автокраж при помощи яиц.

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Автомобильные воры в стремлении завладеть чужим имуществом или угнать машину используют новые способы, которые иногда выглядят нелепо, но при этом достаточно эффективны. В ГАИ рассказали о новом способе использовать сырые куриные яйца. Его суть заключается в том, что злоумышленники выбирают конкретную машину для кражи. Затем ждут, когда автовладелец владелец сядет в нее, после этого в лобовое и заднее стекла влетают яйца. Водитель включает дворники, но из-за консистенции на стеклах образуется липкий и непрозрачный слой.

Логично, что водителю приходится выйти из машины, чтобы вручную очистить стекла. Этим моментом и пользуются преступники и похищают все, что лежит в салоне, включая сумку, рюкзак, ноутбук и ключи от дома. А если автовладелец оставил ключи в замке зажигания или не заглушил двигатель, воры просто угоняют автомобиль.

Еще один способ при помощи пластиковой бутылки: воры крепят ее к заднему колесу автомобиля. Когда водитель слышит странный шум, он выходит из машины, чтобы проверить причину. В этот момент преступники угоняют машину. Чтобы обезопасить себя от подобного мошенничества нужно предпринять меры предосторожности. Во-первых, будьте всегда бдительны, не поддавайтесь эмоциям. Прежде чем выходить из машины, заглушите двигатель и заприте двери, особенно когда происходит что-то из ряда вон выходящее. Эти действия сведут к нулю риск кражи при помощи яйца.

Если с машиной происходит что-то необычное или ухудшился обзор, не нужно сразу останавливаться на обочине. Лучше доехать до ближайшего безопасного места, например, заправочной станции, где есть камеры видеофиксации. Кроме того, полезно обращать внимание на зеркала заднего вида, чтобы убедиться, что за вами никто не едет. При соблюдении этих простых правил ваш автомобиль будет под защитой, включая имущество в салоне.