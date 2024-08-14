Omoda и Jaecoo начнут продавать в РФ еще пять автомобилей в 2024 и 2025 годах

Марки Omoda и Jaecoo рассказали о том, какие новинки привезут в РФ в ближайшее время. Так, уже в сентябре дебютирует обновленный Jaecoo J7.

Выход Jaecoo J6 запланирован на конец 2024 - начало 2025 годов, сообщает Autonews.

В октябре 2024 года представят рестайлинговую версию кроссовера Omoda C5. Также продуктовую линейку Omoda пополнит первый электромобиль бренда Е5. Сейчас китайские бренд проводит тестирование машины в российских условиях. Кроме того, в следующем году до нас доберется Omoda C7. Этот кроссовер, напомним, представили на специальном мероприятии в Уху.