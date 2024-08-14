Стало известно, сколько зарабатывает сборщик автомобилей «Москвич»

Зарплата слесаря механосборочных работ на заводе «Москвич» составляет 86,2 тыс. рублей. Именно такую сумму предлагают кандидату на эту должность, если судить по объявлению на сайте hh.ru.

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Отмечается, что указанная сумма — до вычета налогов. В обязанности работника будут входить проведение технической диагностики автомобиля, сборка, разбор, ремонт, замена и регулировка механизмов, деталей, соединений, узлов и электрооборудования, проведение испытаний исправности деталей и узлов машины.

О возобновлении производства автомобилей под маркой «Москвич» мэр Москвы Сергей Собянин заявил в середине мая 2022 года. Сборка осуществляется на заводе Renault, который перешел на баланс города.

Сейчас на заводе «Москвич» выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

До этого стало известно, что на заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для перехода на новый этап производства была построена роботизированная система сварочного оборудования. Также на заводе будет осуществляться специальная обработка кузова, которая обеспечит более стойкое покрытие и защитит авто от коррозии, сказал он. Собянин добавил, что в дальнейшем завод собирается еще сильнее локализовать производство и создать собственную отечественную платформу электромобиля.