В России представили внедорожник «Комбат» за пять миллионов рублей

Арзамасский машиностроительный завод представил на выставке-форуме «Армия-2024» прототип внедорожника «Комбат» за пять миллионов рублей. Об этом сообщает Motor.ru.

Отмечается, что пятиметровый «Комбат» построен на оригинальной раме с использованием агрегатов полноприводного «Соболь NN» и является дальнейшим развитием проекта «Стрела». Внедорожник оснащен 2,5-литровымм дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач, независимой передней подвеской, мультимедийной системой с тачскрином, приборной панелью с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, двухзонным климат-контроль и электронным переключением режимов трансмиссии.

На выставке была представлена гражданская версия «Комбата», но также планируется выпуск военной модификации. Завод позиционирует внедорожник в качестве многофункционального транспортного средства, способного передвигаться по любой местности.

По предварительным данным, стоимость «Комбата» составит от 3,5 до 5 миллионов рублей.