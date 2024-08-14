Тoyota отзывает 33 848 авто из-за ошибок в наклейках с данными
Toyota объявила об отзыве 33 848 автомобилей, охватывающем 23 различные модели, из-за неправильных наклеек с данными о весе. Проблема не связана с механическими неисправностями или программными сбоями. Вместо этого причиной стали некорректные данные на наклейках, которые указывают грузоподъемность автомобилей после установки дополнительных аксессуаров, сообщает SPEEDME.RU.
Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв был инициирован дистрибьютором Gulf States Toyota, Inc., расположенным в Техасе. Компания отвечает за распространение автомобилей и аксессуаров Toyota, и ошибка в программировании привела к использованию неправильных весов для нескольких аксессуаров, что стало причиной отзыва.
Владельцы затронутых моделей, включая такие популярные автомобили, как Sequoia и Corolla 2023 и 2024 модельных годов, получат новые наклейки с правильными данными. Устранение этой проблемы будет простым: владельцам автомобилей бесплатно отправят наклейки с корректной информацией, чтобы они могли заменить старые.