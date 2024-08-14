Тoyota отзывает 33 848 авто из-за ошибок в наклейках с данными

Toyota объявила об отзыве 33 848 автомобилей, охватывающем 23 различные модели, из-за неправильных наклеек с данными о весе. Проблема не связана с механическими неисправностями или программными сбоями. Вместо этого причиной стали некорректные данные на наклейках, которые указывают грузоподъемность автомобилей после установки дополнительных аксессуаров, сообщает SPEEDME.RU.

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Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв был инициирован дистрибьютором Gulf States Toyota, Inc., расположенным в Техасе. Компания отвечает за распространение автомобилей и аксессуаров Toyota, и ошибка в программировании привела к использованию неправильных весов для нескольких аксессуаров, что стало причиной отзыва.

Владельцы затронутых моделей, включая такие популярные автомобили, как Sequoia и Corolla 2023 и 2024 модельных годов, получат новые наклейки с правильными данными. Устранение этой проблемы будет простым: владельцам автомобилей бесплатно отправят наклейки с корректной информацией, чтобы они могли заменить старые.