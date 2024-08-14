Обновление ПО спасло Hyundai и Kia от угонов, но снизило их привлекательность

Владельцы автомобилей Hyundai и Kia могут почувствовать себя спокойнее: риск угона их машин значительно снизился благодаря обновлению программного обеспечения, которое добавило иммобилайзер, требующий наличия ключа в замке зажигания для запуска двигателя, сообщает SPEEDME.RU.

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Согласно данным Института потерь на дорогах (HLDI), количество жалоб на угон автомобилей, получивших это обновление, сократилось на 53%. Несмотря на эффективность предложенного решения, многие владельцы всё ещё не воспользовались возможностью обновить свои автомобили. По состоянию на июль 2024 года лишь около 60% автомобилей, которые могли получить это обновление, прошли процедуру.

Вирусные видео, появившиеся в социальных сетях в период пандемии и известные как «Kia Boys», наглядно показали, как легко угнать эти машины без ключа, что привело к массовым угонам и вызвало значительное беспокойство. Проблема достигла таких масштабов, что некоторые страховые компании прекратили страховать автомобили Hyundai и Kia. В результате Hyundai Group столкнулась с многочисленными исками, включая коллективный иск на сумму 200 миллионов долларов, касающийся 8,3 миллиона автомобилей, выпущенных с 2011 по 2022 годы.

Хотя обновление ПО значительно сократило количество угонов, страховые выплаты за повреждения остаются высокими, поскольку угонщики продолжают вскрывать машины, не подозревая, что они не смогут их завести. Это привело к повреждениям автомобилей и кражам вещей из салона, что продолжает влиять на интерес к этим моделям.