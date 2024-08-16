Ford отзовет 85 тысяч внедорожников Explorer из-за риска возгорания мотора

Ford отзовет для ремонта ранее проданные автомобили Explorer. Об этом сообщает Reuters. Речь идет о 85 тыс. внедорожников.

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Отмечается, что в случае отказа двигателя в этих автомобилях существует риск попадания машинного масла и топлива в те его части, которые могут стать источником возгорания. Неполадки выявлены у модели Explorer 2020-2022 модельных годов с гибридными и бензиновыми двигателями объемом 3,3 литра.

До этого стало известно, что корейская компания Hyundai отзовет для ремонта 50 тыс. кроссоверов Santa Fe из-за проблем с подушками безопасности. Речь идет об автомобилях, проданных в США.

Из-за проблем с проводкой подушки безопасности могут неожиданно раскрыться во время движения автомобиля. В отдельных случаях, в момент ДТП, они могут вообще не сработать. В общей сложности под отзывную кампанию попали 40,1 тыс. автомобилей Hyundai Santa Fe с двигателями внутреннего сгорания и 9,6 тыс. гибридов.