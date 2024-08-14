В Москве любители электросамокатов получили более 110 тысяч штрафов

С начала сезона — 26 марта — водители арендных электросамокатов в Москве получили более 110 тысяч штрафов. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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Кроме того, по его словам, еще 118 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные несоблюдения правил. Ликсутов отметил, что среди наиболее частых нарушений — езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте.

«Сотрудники Гоставтоинспекции и операторы сервисов аренды электросамокатов проводят ежедневные рейды. Сотрудники Ситуационного центра ЦОДД видят дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7», — предупредил заммэра Москвы.

Ранее сообщалось, что семь из десяти жителей Москвы выступают против езды на электросамокатах. Из тех, кто бы не хотел видеть эти средства передвижения в столице, 42 процента выступают против езды по всему городу, а 29 процентов считают, что запрет должен распространяться только на центр.