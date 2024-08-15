Энтузиаст установил мотор от Lada в старый Mercury Cougar

Мы, кажется, нашли претендента на номинацию Свап Года: это Mercury Cougar, оснащённый 16-клапанным мотором от Лады. Неожиданно, правда?

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Речь идёт о модели пятого поколения, которая производилась с 1980 по 1982 год. Автомобиль по кузову был унифицирован с Ford Granada и оснащался широкой моторной гаммой, которая включала четырёхцилиндровые моторы, V6 и даже V8 рабочим объёмом до 4,9 литра.

Американские автомобили всегда ассоциировались с многоцилиндровыми мощными моторами, хотя это не всегда было так, но установка 16-клапанного двигателя отечественного производства звучит как надругательство над автоклассикой.

«Автомобиль в очень хорошем состоянии, 25 лет простоял в сухом тёплом гараже! Кузов на отлично! Салон девственный! По электрике всё работает. Стоит хорошая музыка», — пишет продавец в объявлении. И хотя всё это далеко от правды, стоит порадоваться за позитивный настрой продавца.

Владелец также утверждает, что двигатель установлен в профессиональном сервисе, и что автомобиль получился «очень приемистым», расходуя при этом всего 9 литров на 100 км.

За автомобиль просят 230 тысяч рублей.