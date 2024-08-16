Фанат Tesla в Индии предзаказал Model 3 в 2016 году и до сих пор не получил авто

Вишал Гондал, поклонник Tesla из Мумбаи, почти восемь лет ждал Tesla Model 3, которую он предзаказал в апреле 2016 года. Но он ее не дождался.

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Гондал, является основателем и генеральным директором стартапа GOQii, специализирующегося на медицинских технологиях, изначально рассчитывал на один-два года ожидания. Однако он не получал от Tesla никаких конкретных новостей, кроме редких намеков в твитах Илона Маска и новостных сообщений о потенциальных запусках в Индии.

В конце концов терпение Гондала кончилось, и он попросил вернуть ему деньги и купил электрический внедорожник от Audi — выбор, которым, по его словам, он сейчас «очень доволен». Он столкнулся со значительными трудностями при возвращении своего депозита, что потребовало обширной бюрократии и последующих проверок, прежде чем он смог подтвердить сделку по возврату денег.