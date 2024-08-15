В фуре, везущей туалетную бумагу, нашли 3 внедорожника Toyota

В грузе туалетной бумаги контрабандисты спрятали несколько «Ленд Круизеров». В литовском пункте пропуска «Мядиникай» гражданин Узбекистана (куда, собственно, и направлялся автопоезд) заявил таможенникам, что перевозит партию туалетной бумаги общей массой 720 кг.

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Таможенники решили проверить содержимое полуприцепа при помощью рентгеновского аппарата, так как предположили, что внутри может находиться контрабандный товар. И действительно: в фуре обнаружились 3 внедорожника Toyota Land Cruiser общей стоимостью 87 000 евро.

В итоге, машины и грузовик были изъяты. По факту контрабанды начато досудебное расследование: виновным грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет. При этом водитель уверяет, что для него нахождение трёх автомобилей внутри полуприцепа оказалось сюрпризом.

Между тем, на литовско-белорусской границе «зависли» десятки «санкционных» автомобилей: прибалтийская страна ранее перестала пропускать через границу технику стоимостью более 50 000 евро.