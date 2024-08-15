В фуре, везущей туалетную бумагу, нашли 3 внедорожника Toyota
В грузе туалетной бумаги контрабандисты спрятали несколько «Ленд Круизеров». В литовском пункте пропуска «Мядиникай» гражданин Узбекистана (куда, собственно, и направлялся автопоезд) заявил таможенникам, что перевозит партию туалетной бумаги общей массой 720 кг.
Таможенники решили проверить содержимое полуприцепа при помощью рентгеновского аппарата, так как предположили, что внутри может находиться контрабандный товар. И действительно: в фуре обнаружились 3 внедорожника Toyota Land Cruiser общей стоимостью 87 000 евро.
В итоге, машины и грузовик были изъяты. По факту контрабанды начато досудебное расследование: виновным грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет. При этом водитель уверяет, что для него нахождение трёх автомобилей внутри полуприцепа оказалось сюрпризом.
Между тем, на литовско-белорусской границе «зависли» десятки «санкционных» автомобилей: прибалтийская страна ранее перестала пропускать через границу технику стоимостью более 50 000 евро.