Rimac Nevera за два миллиона евро оказался почти никому не нужен

Проблему продаж гиперкара Rimac Nevera связали с его «неблагозвучным» названием. «Как вы яхту назовете, так она и поплывёт», - пел Капитан Врунгель в мультфильме про его приключения. Но это правило работает для всего. Причём, важно учитывать тот факт, что благозвучное слово в одном языке может иметь какое-то иное значение при переводе на другой язык.

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Так, японская Honda продавала на внутреннем рынке ситикар Fit, который для Европы стал Jazz. Всё потому, что в шведском сленге «fit» имеет обидное значение, а в итальянском «fitta» означает «сильная боль».Похожая проблема в испаноговорящих странах была с японской же Mitsubishi. Внедорожник Pajero пришлось переименовать в Montero из-за схожести с нецензурным выражением.

Исследование немецкой маркетинговой компании Statista говорит о том, что испанский язык занимает четвёртое место в мире — на нём говорят 550 миллионов человек более чем в 20 странах мира. И это многое объясняет в истории Rimac Nevera, ведь именно испанское значение названия Nevera сыграло в минус хорватскому производителю гиперкаров.

Мощный автомобиль был представлен в 2022 году. Основатель компании Мате Римац сразу заявил, что машина будет выпущена ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Удивительно, но спустя полтора года продано только 50 машин. Среди нескольких причин основатель бренда называет и неудачное название, что выяснилось не сразу.

Как правило, производители гиперкаров избегают любых ассоциаций с бытовой техникой, с которой их нередко сравнивают в отличие от классических внедорожников с ДВС. Купе, оснащённое 1914-сильной установкой, сложной системой активных аэродинамических элементов, которое может разогнаться до 412 километров в час и за 1,82 секунды до ста километров в час, в переводе с испанского называется «холодильник». И это никак не вяжется со стильным, мощным Nevera, который получил своё название в честь внезапного средиземноморского шторма, периодически возникающего у побережья Адриатического моря, с сильным ветром и грозами.