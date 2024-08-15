На аукцион выставлен болид Хэмилтона и Монтойи

На торги выставлен болид Хэмилтона, у которого до сих пор не было владельца. Аукционисты рассчитывают выручить за этот лот не менее 3 500 000 долларов. И не случайно, ведь за его рулём сидели два ярких автогонщика — семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и не столь титулованный, но любимый многими колумбиец Хуан Пабло Монтойя.

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Машина стала последним проектом Эдриана Ньюи в McLaren перед его переходом в Red Bull Racing.

В карточке лота указано, что это один из первых автомобилей Формулы-1, протестированных в Элвингтоне и Хересе 21-летним Льюисом Хэмилтоном после подписания контракта с McLaren-Mercedes осенью 2006 года, а также один из немногих автомобилей Формулы-1 за пределами заводской коллекции, за рулем которого находился Льюис Хэмилтон, что подтверждено документально.

Именно этот болид пилотировал Хуан Пабло Монтойя в первых трех гонках сезона Формулы-1 2006 года — в Бахрейне, Австралии и Малайзии. В сезоне 2006 года McLaren занял третье место в Кубке конструкторов.

Машина была отправлена «на пенсию» в неповреждённом состоянии, но в 2019 году всё-таки пережила реставрацию в подразделении McLaren Racing Heritage.

Первая модель McLaren, оснащённая семиступенчатой коробкой передач, атмосферным двигателем V8 Mercedes-Benz FO108S объемом 2,4 литра мощностью 750 лошадиных сил, развивает 19 000 оборотов в минуту.

Аукционный дом особо подчёркивает, что это едва ли не единственная машина, на которой ездил Хэмилтон, но которая до сих пор не стала частью чьей-то коллекции.