Чем различаются мультимедийные системы BMW iDrive 7, 8, 8.5 и 9

iDrive 7 Система iDrive 7 дебютировала с выходом G05 X5 в 2018 году. Это первая система iDrive, предоставляющая водителям беспроводные возможности Apple CarPlay, и Android Auto в своих BMW.

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Автомобили с iDrive 7 легко отличить по двум отдельным мониторам вместо изогнутого, который вдоль приборной панели со стороны водителя. На центральной консоли расположены физические кнопки и контроллер iDrive для навигации по меню. iDrive 8 iDrive 8 появилась в BMW iX и BMW i4 и распространилась на другие модели.

Сегодня iDrive 8 есть почти в каждом автомобиле линейки. Отличительные особенности: вертикальное расположение меню, элементы управления климат-контролем переместились на экран, физические элементы управления отсутствуют. Автомобили с iDrive 8 также оснащаются дисплеем, что отличает от предшественников.

iDrive 8.5 и 9 iDrive 8.5 и iDrive 9 функционально работают одинаково. iDrive 8.5 построен на архитектуре Linux, iDrive 9 базируется на Android OS. Оба устройства поставляются с QuickSelect, что является самым большим отличием между ними и iDrive 8.

Одним из способов отличить системы является наличие контроллера iDrive - если его нет, то это iDrive 9. Ни одна модель iDrive 8.5 не поставляется без контроллера, но новые модели iDrive 9 также получили контроллеры (G45 X3).