В России подешевел надежный бюджетный японский седан Honda Crider

Новые седаны Honda Crider из КНР продают от 1,85 млн рублей.

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Седан Honda Crider считается в Китае альтернативой Civic, а в Россию поставляется через частных импортеров. В июле его цена на одном из сайтов объявлений начиналась от 2 050 000 рублей, но в августе она снизилась на 200 тысяч рублей.

Сейчас за 1 850 000 рублей можно приобрести новый Crider 2023 года выпуска от частного продавца из Заринска (Алтайский край). В цену включены утилизационный сбор и оформленный электронный ПТС. Хотя конкретная комплектация не упоминается, стандартное оборудование Crider включает регулируемую в двух плоскостях рулевую колонку, кожаные сиденья, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, камеру заднего вида, панель приборов с цифровым спидометром, светодиодные фары с противотуманками, мультимедийную систему с интерфейсом на английском языке и 16-дюймовые легкосплавные диски.

В других регионах цены на Honda Crider варьируются: в Екатеринбурге его предлагают за 1 900 000 рублей, в Казани — от 2 010 000 рублей, а в Краснодаре, Подольске и Стерлитамаке — не менее чем за 2 150 000 рублей. Honda Crider оснащается литровым турбированным мотором, мощностью 122 л.с., и вариатором.

Китайские автомобили подорожают на 200−300 тысяч рублей

Базируется автомобиль на удлиненной и расширенной платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit. Производят модель на совместном предприятии GAC-Honda в Китае. Недавно кроссовер Belgee X70, собранный в Беларуси, получил положительную оценку эксперта «За рулем». Этот автомобиль, который является переработанной версией популярного в России Geely Atlas Pro, стоит 2,9 млн рублей и отличается проверенной надежностью.