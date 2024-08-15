Блогер разобрал салон нового Toyota Land Cruiser Prado

"Клубный сервис" опубликовал обзор разобранного салона нового Toyota Land Cruiser 250. В следующей серии ведущий Илья Свиридов обещал рассказать о технике внедорожника.

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Главный вывод видео - модель не стала хуже, что, несомненно, в эпоху удешевления и экономии радует.

Впрочем, денег за хороший автомобиль сейчас тоже просят немало: за "Прадо" на дизеле, который сняли в обзоре, хотят 10,3 млн рублей.

Интересный момент с порогами: в них Илья Свиридов нашёл пену, которая, по всей видимости, должна играть роль шумопоглощающего материала. При этом сама шумоизоляция у внедорожника оказалась посредственной, и новый Land Cruiser 250 остался "такой же погремушкой", как и Prado 150.

Комичным выглядел в автомобиле за 10,3 млн рублей войлок, обнаруженный в дверных картах - он является источником возникновения неприятного запаха в салоне при намокании и отсутствии возможности полностью высушить материал.

Зато Land Cruiser 250 может похвастать мощными порогами и усилителями пола и дверей, качественным исполнением проводки, "шедевральными" уплотнителями, качественным пластиком.

Новый "Прадо" впервые в своей истории выпускается не только в Японии, но и за её пределами: производство внедорожника доверили китайцам.